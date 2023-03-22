Прошлой весной компания Supercell объявила о снятии продаж своих игр, самым широко известным в узких кругах из которых является мобильная Clash of Clans, в России и Беларуси. Непосредственно доступ к проектам коллектива оставался, но в этом месяце пользователи стали сообщать, что отныне игра им больше недоступна. Что ж, сегодня Supercell подтвердила факт отключения доступа ко всем своим играм пользователям из РФ и РБ.
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Своё решение Supercell оправдала продолжающейся «войной» на Украине. При чём тут любители игр студии из России и Беларуси, непонятно, но мы уже давно осознали тот факт, что игры/спорт и политика всё же едины.
Как добавили представители студии, полное отключение доступа к своим играм пользователям из данных стран будет осуществлено до конца весны текущего года.