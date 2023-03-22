То есть, в последних играх компании реплики персонажам писали живые люди?

Компания Ubisoft представила Ghostwriter — ИИ-систему, которая может создавать небольшие фразы для NPC в играх. Данный программный инструмент был создан специалистами компании Ubisoft La Forge. Он позволяет на основе заранее заданных параметров генерировать тексты для персонажей в толпе, прописывая им небольшие реплики, которые они будут произносить при взаимодействии с игроком.

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В момент анонса Ghostwriter разработчики из Ubisoft опубликовали короткое видео, призванное наглядно показать, как работает данная ИИ-система. Она начинает генерировать тексты сразу после того, как сотрудник вводит данные о персонаже и ситуации, в которую он попадает.

После создание системой Ghostwriter всех реплик у сценариста есть возможность заниматься их свободным редактированием. Работник также помечает удачные варианты для обучения нейросети.

В самой Ubisoft отметили, что анонсированная ИИ-система сделана для того, чтобы повысить эффективность сценаристов и нарративных дизайнеров. Данный программный инструмент также способен создавать более реалистичные реплики для NPC — в компании к этому относятся со всей серьёзностью.

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Пока разработчики компании не готовы объявить, в какой игре впервые будет применена система Ghostwriter. Возможно, это случится в ближайшем будущем.