Разработчики экшена Star Wars Jedi: Survivor из студии Respawn представили его сюжетный трейлер, призванный плавно подвести игрока к началу событий сиквела. В центре истории главный герой Кэл Кестис, который сталкивается с противником, использующим меч.
реклама
Множество планет, сражения, путешествия по разным локациям, встреча с разными персонажами и, разумеется, бои на световых мечах — всё это есть в новом трейлере Star Wars Jedi: Survivor.
Экшен Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. Действие игры происходит спустя пять лет после оригинала, оно посвящено новым приключениям Кэла Кестиса. Проект выйдет 28 апреля на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.