Игра выходит 28 апреля.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Разработчики экшена Star Wars Jedi: Survivor из студии Respawn представили его сюжетный трейлер, призванный плавно подвести игрока к началу событий сиквела. В центре истории главный герой Кэл Кестис, который сталкивается с противником, использующим меч.

реклама

Множество планет, сражения, путешествия по разным локациям, встреча с разными персонажами и, разумеется, бои на световых мечах — всё это есть в новом трейлере Star Wars Jedi: Survivor.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Экшен Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. Действие игры происходит спустя пять лет после оригинала, оно посвящено новым приключениям Кэла Кестиса. Проект выйдет 28 апреля на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.