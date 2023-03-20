Вопрос «Ну и зачем?» здесь избыточен. Как и количество студий разработки игр.

Игровая индустрия продолжает расти и множиться, никого об этом особо не спрашивая. Причина понятна: каждому хочется создать игровой проект, который будет «кормить» их до скончания веков. Получается у единиц, но желающих обрести материальное счастье от этого меньше не становится. В частности, как сообщил сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон, бывший творческий руководитель серии Battlefield Ларс Густавссон основал новую игровую студию под названием TTK Games.

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Насколько известно Хендерсону, коллектив был сформирован в Стокгольме в апреле прошлого года и был зарегистрирован в ноябре того же года. Что до расшифровки названия, то, как справедливо отметил инсайдер, TTK в игровом сообществе зачастую расшифровывается как time-to-kill, являющийся одним из основных параметров в шутерах и отвечающий за, собственно, «убойность» каждого выстрела. Из этого можно сделать забавный вывод, что Густавссон назвал новый коллектив «Time to Kill Games», что можно с помощью игры слов перевести как «время убивать игры». Сомнительное название, но работать в коллективе не нам, так что не наше это дело.