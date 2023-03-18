Традиционный фарс от Blizzard продолжается.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Запуск новых игр у Blizzard давно уже стал негласной традицией: каждый раз компания будто не в курсе, что она собирается выпустить в свет либо новинку, либо провести её публичное предрелизное бета-тестирование, что выливается в бесконечные очереди на вход и многочисленные технические проблемы. Не стал исключением и стартовавший вчера бета-тест Diablo IV, доступ к которому пока даже не всеобщий, а только для оформивших предварительный заказ.

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Как сообщают первые участники тестирования, они столкнулись с длиннющими очередями на вход, проблемы с подключением к друзьям, выбрасываниями на рабочий стол с повторением необходимости сидеть в очереди, утечки памяти и многое другое. В Blizzard знают о проблемах и уже активно их решают, о чём сообщили на официальном игровом форуме.

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Хотелось бы верить, что к моменту начала полноценного открытого бета-тестирования, назначенного на следующую пятницу, все недостатки будут исправлены. Что же до официального релиза Diablo IV, то он состоится 6 июня на актуальных пллатформах.