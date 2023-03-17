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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ужасы замкнутых пространств в сюжетном трейлере Amnesia The Bunker
Разработчики продолжают публиковать видеоролики продолжительностью меньше минуты.
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Разработчики из Frictional Games продолжают с достойным уважения упорством публиковать очень короткие видеоролики на тему своего грядущего хоррора Amnesia The Bunker. Какой бы то ни было серьёзной смысловой нагрузки данные видео не несут, служа, по большому счёту, в качестве очередных «напоминалок» о надвигающемся релизе игры. Сегодня нашему вниманию представили сюжетный видеоролик, в котором озвучивается основная цель всей игры — выбраться из бункера времён Первой мировой войны.

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Напомним, что в Amnesia The Bunker мы играем за солдата Анри Клемана, которому предстоит не только выбраться из бункера, но и совладать со своими страхами, которые развиваются в замкнутом необитаемом пространстве.

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Релиз состоится через два месяца — 16 мая. Ранее предполагалось, что поиграть можно будет уже в этом месяце, но обстоятельства, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, внесли в планы коррективы.

#frictional games #amnesia the bunker
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