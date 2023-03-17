Как и было обещано, сегодня в Diablo IV начался первый этап публичного бета-тестирования. В нём принимают участие все оформившие на игру предварительный заказ. Данная практика за последние несколько лет стала вполне естественной, поскольку смысла в предзаказе как таковом уже давным-давно не существует, поэтому разработчики всячески стимулируют покупку котов в мешке.
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«Эксклюзивный» бета-тест для предзаказчиков продлится вплоть до вечера 20 марта, ну а полноценное открытое бета-тестирование для всех начнётся 24 марта и продлится до 27 марта.
Бета-тест Diablo IV можно рассматривать как своеобразную демоверсию. И хотя релиз новинки состоится ещё только через три месяца — 6 июня — но основное контентное наполнение проекта уже полностью завершено.
Многие пользователи жалуются, что они не могут приступить к бета-тестированию из-за технических ошибок в сервисе Battle.net. Удивляться этому не стоит: у Blizzard всегда релиз (в данном случае тестирование) ожидаемой миллионами людей игры случается внезапно, и компания к нему не готовится.