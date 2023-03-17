Компания Epic Games сообщила о скором выходе Unreal Editor для Fortnite (UEFN) — официального редактора, с помощью которого геймеры смогут модифицировать популярную королевскую битву. Инструмент станет доступен 22 марта и будет содержать множество функций.
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Unreal Editor для Fortnite умеет делать следующие вещи:
- импортирование мешей, текстур, анимации и аудио;
- использование Niagara для создания VFX-эффектов;
- проектирование игрового процесса с помощью инструмента Verse;
- создание анимации с помощью инструментов Control Rig и Sequencer;
- интегрированный контроль ревизий для совместной работы с Unreal Revision Control;
- создание ландшафтов для наполнения окружения;
- поиск и импорт ассетов с помощью Fab;
- совместная работа с другими пользователями в режиме реального времени с помощью Live Edit.
Epic Games также напоминает, что речь пока идёт о бета-версии UEFN. Редактор в обязательном порядке будет улучшаться и совершенствоваться, изменяясь после получения отзывов пользователей.