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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games выпустит официальный редактор для Fortnite 22 марта
Он позволит модифицировать игру.
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Компания Epic Games сообщила о скором выходе Unreal Editor для Fortnite (UEFN) — официального редактора, с помощью которого геймеры смогут модифицировать популярную королевскую битву. Инструмент станет доступен 22 марта и будет содержать множество функций.

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Unreal Editor для Fortnite умеет делать следующие вещи:

  • импортирование мешей, текстур, анимации и аудио;
  • использование Niagara для создания VFX-эффектов;
  • проектирование игрового процесса с помощью инструмента Verse;
  • создание анимации с помощью инструментов Control Rig и Sequencer;
  • интегрированный контроль ревизий для совместной работы с Unreal Revision Control;
  • создание ландшафтов для наполнения окружения;
  • поиск и импорт ассетов с помощью Fab;
  • совместная работа с другими пользователями в режиме реального времени с помощью Live Edit.

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Epic Games также напоминает, что речь пока идёт о бета-версии UEFN. Редактор в обязательном порядке будет улучшаться и совершенствоваться, изменяясь после получения отзывов пользователей.

#epic games #fortnite
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Дмитрий Малинин
20:28
Так они тут 18 тб жёсткий где-то по 18 тысяч покупают и потом сравнивают с заводскими ценами ssd. Хороший жёсткий тоже приближается по цене за 1 тб к стоимости ssd нижнего порога за 1 тб!
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boris558
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Дмитрий Малинин
20:23
Кстати это вопрос цены я тебе запросто серверный ssd больше 100 тб найду-а в этом году и 300 тб выйдет!
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Дмитрий Малинин
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Опять б\у hdd купленный на Авито сравнивают с магазинной ценой нового ssd
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