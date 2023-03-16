Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы серии Total War объявили об открытии новой студии
Она уже работает над необъявленным проектом.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Creative Assembly, которая известна геймерам как авторы бесчисленного количества игр во франшизе Total War, а также замечательного хоррора Alien Isolation, объявила об открытии уже третьей по счёту студии разработки игр. Территориально новый коллектив будет располагаться в городе Ньюкасл.

реклама

На сегодняшний день известно, что данное подразделение уже трудится над неким необъявленным игровым проектом, который обязательно придётся геймерам по душе. В подробности никто пока, естественно, не вдаётся.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Creative Assembly сейчас трудится как минимум над двумя проектами, один из которых — некий таинственный боевик в полностью новой вселенной. Немалая часть геймеров надеются, что рано или поздно Creative Assembly всё-таки выпустит в свет продолжение хоррора Alien Isolation, но пока что на этот счёт нет даже слухов.

#creative assembly
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Авторы игр серии Total War трудятся над боевиком в новой вселенной на базе Unreal Engine 5
Первые детали Hyenas — таинственного шутера от Creative Assembly
Видео: трейлер масштабного обновления 2.0 для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
126
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
Весенняя распродажа 2023 в Steam
7
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
7
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
8
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
3
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
47
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
8
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
19

Сейчас обсуждают

Денис Катриченко
22:47
Потому что процессоры сейчас поддерживают не больше 6200mhz. Вот и получается что разница между 6000 и 8000 только 200mhz, а не 2000.
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
daimos
22:45
Пиндосы в курсе? Стопудов на них приземлится
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
century84
22:41
Они пытались в прошлом году на Херсон наступать, закончилось разгромом.
Politico: Украинское контрнаступление начнётся в мае
daimos
22:39
Пусть уйдут из древних веков и сделают что-то старше наполеоновских войн! Хотя наполеон 2.0 тоже было бы хорошо. Порой дикое недоумение от издателя - когда вот оно, бабло, стреги - не хочу. Нет начина...
Авторы серии Total War объявили об открытии новой студии
A224
22:39
ну как бы я 5 лет сижу в 2560x1440 под сотку фпс в большинстве игр за меньшие деньги а этот потратил больше сидел зачем-то на 1030, страдал, чего-то ждал и в итоге дороже купил видеокарту которая отст...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Серегарус
22:37
да давно пора уже снизить добычу, и "потолочникам" поставлять нефть за любые деньги кроме баксов и евро
Авторы серии Total War объявили об открытии новой студии
Genry
22:36
Статья ни о чём. Где перечень образцов, их характеристики, установленные тайминги, сторонние тесты пропускной способности ?????
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
perorist
22:36
она будет тыщ 50 стоить, если на уровне 3070 производительность будет. за 40 я бы и сам купил
В сеть слили фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Founders Edition
Bernigan
22:35
Выводы такие, Фар Край 6 спонсированная АМД игра, в которой производительность зелёных карт зарезана искусственно https://www.amd.com/en/gaming/far-cry-6 . Так же как и в Валгалле https://www.amd.com...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Дима Куликов
22:33
В России не только добывается Нефть и Газ, и др полезные ископаемые. У нас есть свою Оптика. И, фотоаппарат Зенит. https://www.zenit.photo/
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем