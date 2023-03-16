Она уже работает над необъявленным проектом.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Creative Assembly, которая известна геймерам как авторы бесчисленного количества игр во франшизе Total War, а также замечательного хоррора Alien Isolation, объявила об открытии уже третьей по счёту студии разработки игр. Территориально новый коллектив будет располагаться в городе Ньюкасл.

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На сегодняшний день известно, что данное подразделение уже трудится над неким необъявленным игровым проектом, который обязательно придётся геймерам по душе. В подробности никто пока, естественно, не вдаётся.

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Creative Assembly сейчас трудится как минимум над двумя проектами, один из которых — некий таинственный боевик в полностью новой вселенной. Немалая часть геймеров надеются, что рано или поздно Creative Assembly всё-таки выпустит в свет продолжение хоррора Alien Isolation, но пока что на этот счёт нет даже слухов.