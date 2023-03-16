Когда это всё станет виртуальной реальностью, неизвестно, похоже, даже самой студии.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

О том, что студия Techland трудится над неким фэнтезийным проектом, мы знаем ещё с прошлой весны. Подробностей данного проекта пока до сих пор кот наплакал: известно лишь о его принадлежности к AAA-классу видеоигр, наличии открытого мира и задействовании обширных вычислительных возможностей консолей текущего поколения. Тем не менее, процесс разработки идёт, и чтобы мы случайно не забыли (а мы ведь забыли) о существовании данного проекта, сегодня Techland опубликовала его свежий концепт-арт.

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Когда новинку удастся, что называется, «пощупать», вопрос открытый. Необходимо помнить, что ресурсы у Techland не безграничны, а помимо фэнтезийной игры ей необходимо обеспечивать активную контентную поддержку Dying Light 2. Так что вряд ли имеет смысл рассчитывать на релиз в обозримой или даже среднесрочной перспективе.