О том, что студия Techland трудится над неким фэнтезийным проектом, мы знаем ещё с прошлой весны. Подробностей данного проекта пока до сих пор кот наплакал: известно лишь о его принадлежности к AAA-классу видеоигр, наличии открытого мира и задействовании обширных вычислительных возможностей консолей текущего поколения. Тем не менее, процесс разработки идёт, и чтобы мы случайно не забыли (а мы ведь забыли) о существовании данного проекта, сегодня Techland опубликовала его свежий концепт-арт.
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Когда новинку удастся, что называется, «пощупать», вопрос открытый. Необходимо помнить, что ресурсы у Techland не безграничны, а помимо фэнтезийной игры ей необходимо обеспечивать активную контентную поддержку Dying Light 2. Так что вряд ли имеет смысл рассчитывать на релиз в обозримой или даже среднесрочной перспективе.