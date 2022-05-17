Заявка серьёзная, как вы понимаете.

Компания Techland заявила, что в данный момент трудится над созданием новой игры — это будет проект AAA-класса, настоящая большая ролевая игра в открытом мире, действие которой происходит в детально смоделированной фэнтези-вселенной.

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В разговоре с журналистами глава Techland Павел Мархевка отметил, что его компания осталась довольна успехами серии Dying Light. Он также от лица команды пообещал поддерживать вторую часть не менее пяти лет. Ранее, напомним, Techland уже успела потрудиться над фэнтези-игрой, но в какой-то момент разработка была отменена, а весь материал пригодился уже потом при работе над Dying Light: Hellraid.

Топ-менеджер Techland уверяет, что новая ролевая игра AAA-класса изначально затачивается под консоли нового поколения. Это позволит команде создать более продуманный и комплексный мир, который сможет удивить зрителя не только с визуальной точки зрения, но и по части комплексности всех работающих механик.

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Попытаться оценить полёт фантазии дизайнеров Techland при работе над новым проектом можно уже сейчас — заметку с анонсом снабдили любопытным концепт-артом. Про (даже) приблизительную дату выхода большой ролевой игры от поляков пока рано говорить. Мы также знаем, что в команду разработки входят бывшие сотрудники CD Projekt RED и People Can Fly.