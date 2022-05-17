Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Techland работает над дорогой ролевой игрой в фэнтези-сеттинге с открытым миром
Заявка серьёзная, как вы понимаете.
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
-25% от цены 3060 - криптозима торжествует
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
-25% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

Компания Techland заявила, что в данный момент трудится над созданием новой игры — это будет проект AAA-класса, настоящая большая ролевая игра в открытом мире, действие которой происходит в детально смоделированной фэнтези-вселенной.

реклама

В разговоре с журналистами глава Techland Павел Мархевка отметил, что его компания осталась довольна успехами серии Dying Light. Он также от лица команды пообещал поддерживать вторую часть не менее пяти лет. Ранее, напомним, Techland уже успела потрудиться над фэнтези-игрой, но в какой-то момент разработка была отменена, а весь материал пригодился уже потом при работе над Dying Light: Hellraid.

Топ-менеджер Techland уверяет, что новая ролевая игра AAA-класса изначально затачивается под консоли нового поколения. Это позволит команде создать более продуманный и комплексный мир, который сможет удивить зрителя не только с визуальной точки зрения, но и по части комплексности всех работающих механик.

анонсы и реклама
-35% на 3070 Ti Gigabyte Gaming из-за криптозимы
Много 3070 дешевле 100тр в Регарде
Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Попытаться оценить полёт фантазии дизайнеров Techland при работе над новым проектом можно уже сейчас — заметку с анонсом снабдили любопытным концепт-артом. Про (даже) приблизительную дату выхода большой ролевой игры от поляков пока рано говорить. Мы также знаем, что в команду разработки входят бывшие сотрудники CD Projekt RED и People Can Fly.

#techland
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Techland подарит всем владельцам Dying Light улучшение до расширенной версии игры
Techland продолжает поддерживать первую Dying Light: завтра игра получит очередное DLC
Techland отложила выход первого крупного дополнения к Dying Light 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
27
Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
3
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
79
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
77
История игр про выживание
3

Сейчас обсуждают

Каа
20:38
Зачем подушки, если у нас 70% пристёгиваться не хотят и считают это западлом. АБС ну такое.. когда-то в плюс, когда-то в минус... не совсем хорошая функция, хотя для обезьян с гра... рулём полезная. E...
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
Лёник
20:38
А ты хочешь проверить?
YouTube в России блокировать не планируют — глава Минцифры
Иван Скрябин
20:38
Кстати, ты видел, как сегодня авангардные части подразделения нацгвардии "Азов" на специальном транспорте ворвались в Таганрог?! )))))
Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
ахахах
20:38
да нет уже походу всё-хана украине
YouTube в России блокировать не планируют — глава Минцифры
Pavelshakh
20:38
то есть по сути реальный фпс с минимумом, средним, максимумом мы смотрим в в первом столбце, верно?
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
ахахах
20:37
уезжает в сизо весь азов щас.Говорят минимум пятнашечка теперь им светит и то если никого неуспел убить
YouTube в России блокировать не планируют — глава Минцифры
Pavelshakh
20:36
Бюджетная карта должна тащить всё на ультра? Если будешь и дальше говорить очевидные вещи, то я покажу, откуда готовилось на Беларусь нападение. Я карту принес, сейчас покажу.
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Андрей Маликов
20:36
Лучший бенч. Вкратце показывает, что твой проц захлёбывается, видюха способна выдать больше в среднем на 50% чем способен подготовить кадров 3770k, но там ещё есть и зависимость от оперативки на 10%. ...
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Zorro
20:35
Как не крути пушка среди SSD M2
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
NOFX
20:33
В эти лучи кто-то играет? Включили пару раз и везде отрубают.
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем