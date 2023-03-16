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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Сетевой хоррор по мотивам «Техасской резни бензопилой» выйдет в конце лета
На всех актуальных платформах, в том числе на тех, актуальность которых под большим вопросом.
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

С момента анонса сетевого хоррора The Texas Chain Saw Massacre, созданного по мотивам понятно какого фильма ужасов, прошло уже больше года. Информации о проекте с тех пор особо не появлялось — во многом по причине того, что в этом нет никакого смысла вследствие банальности игрового процесса — однако сегодня разработчики всё же собрались с силами и огласили главную информацию: дату релиза. Итак, отправиться на встречу с Кожаным лицом можно будет 18 августа этого года на PC, а также на консолях текущего и прошлого поколений. Иными словами, ни о какой технологичности картинки в боевике речи идти не может.

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The Texas Chain Saw Massacre представляет собой асимметричный сетевой хоррор, в котором маньякам надо преследовать жертв, а тем, в свою очередь, удирать от психопатов. У каждого маньяка и выжившего есть свои уникальные особенности, которыми непременно надо будет пользоваться, дабы эффективно отыгрывать роль.

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#sumo digital #the texas chain saw massacre #gun interactive
1
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Сейчас обсуждают

MriS
19:05
На вид он любитель экономить, а в итоге платит дважды. Скупердяй 😁
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Данил Четвертаков
19:01
Ну хз хз, я за эти деньги взял Ryzen 5 3600 и 6650xt. Ну кому нужны лучи, которых нет в 99% бесплатных онлайн игр? А мощности таки поболе....Или вы думаете люди покупающие комп за 50 платят деньги з...
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
MriS
19:01
В 2020 году в обычных магазинах. Я себе брал, но с ней блок питания в защиту уходил, пришлось сдать и 3070 взять за 50к.
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Андрей Дьяков
19:00
Непобедимые воины на учениях. Отважно расстреляли все мишени. Уж сейчас то они соберутся с силами, не то что прошлые 8+ лет. Это они долго готовились, да танков правильных не хватало...
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
Bromka
18:57
ну вот наконец-то новости по оверлокерской теме) а то всякую ватническую хрень публикуют)
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
momus
18:55
Почему? Т.е. те 15% на которые уже схлопнулась промышленность это так, погрешность? С такой скоростью она не падала никогда, если чё )
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
momus
18:54
Все б было ничего, если ВСУ в сутки не списыпали полнокровный батальон в потери там.
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
momus
18:53
Танкисты правда почемуто говорят по польски и до этого не один год служили на 2А4, но какая дойчам разница ))
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
Dima Shum
18:51
Это выбор каждого. С учётом того что у меня ПК в среднем робит в сутки максимум часа 2
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Dmitry Mitry
18:51
А можно просто скачать с торрента и не париться. Не хотят нам продавать игры, зачем заставлять?
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