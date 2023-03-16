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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Предыстория вампирского экшена Redfall раскрыта в новом трейлере
Игра выйдет 2 мая текущего года.
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Разработчики из студии Arkane опубликовали новый трейлер своего шутера Redfall, в котором уделили достаточно внимания его предыстории. Авторы напомнили нам, что в центре внимания здесь находится легион вампиров, который вторгся в островной город Редфолл после неудачного научного эксперимента.

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Герои игроков в Redfall — это вышившие криптозоологи, которым нужно очистить остров не только от вампиров, но и от враждебно настроенных людей. Сам трейлер в равной степени акцентирует внимание зрителя на применении героем различных способностей и трюков с использованием мины.

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Напомним, Redfall должна поступить в продажу 2 мая текущего года на ПК, Xbox Series X и S. С первого дня шутер пополнит собой библиотеку сервиса Game Pass. Ранее разработчики подтвердили, что Redfall станет поддерживать кроссплей между Xbox, Game Pass на ПК, EGS и Steam.

#redfall #arkane
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