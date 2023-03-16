Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: знакомство с хоррором Stray Souls, анонсированным ещё два года назад
Выглядит как многие.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики из Jukai Studio анонсировали свой экшен-хоррор Stray Souls ещё два года назад, а сейчас они представили геймплейный ролик, который в подробностях рассказывает о его ключевых особенностях. Премьера видеоматериала состоялась на канале игрового издания IGN в YouTube.

<>

реклама

Итак, по здешней легенде, главный герой Дэниэл переехал в унаследованный от своей бабушки загадочный дом. Почти сразу по приезду он встретил странную девушку, которая, судя по всему, знает о доме намного больше, чем наш герой. А ещё чуть позже с окружением и этим домом начинает творится всякое нехорошее и потустороннее.

Игровой процесс Stray Souls берёт отдельные находки из классических хорроров с элементами современных боевиков и Souls-подобных игр. Разнообразия в прохождении призваны добавить знакомые для поклонников жанра манипуляции: решение головоломок, продуманная боевая система с упором на тактику, а также огромное количество диалогов со странными персонажами.

<>

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Геймдиректор Stray Souls — Артур Лончковский, бывший геймдизайнер Bloober Team. Данный проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5, саундтрек для него пишет известный композитор Питер Уичер. Проект должен поступить в продажу осенью текущего года на PC, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

#jukai studio #stray souls
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
118
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
6
Весенняя распродажа 2023 в Steam
6
Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
3
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
1
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
7
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
3
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
13

Сейчас обсуждают

daimos
16:38
Договорняком попахивает
Европейские левые и правые едины в своей поддержке Украины, но это будет продолжаться недолго
-=metallist=-
16:38
И Украина часть не законно ликвидированного СССР.
Бывший советник Трампа считает, что США уничтожат объекты TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
daimos
16:37
Короче, деньги - главное, точка
Вакансия: Автор новостей широкого профиля в редакцию Overclockers.ru
Евгений Васютин
16:37
Тем временем европейские автопроизводители в России стремительно вытесняются «китайцами», доля которых по итогам одного только декабря 2022 года составила почти 35 %. ====================== Весь истец...
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
ffe
16:35
Патриотические уроки физики от Зелота. Тема сегодняшнего занятия: принципы действия теплозвуковых РЛС.
В СВО прибыла большая партия новых теплозвуковых РЛС «Пенициллин» и дронов-камикадзе «Бумеранг»
Шушпанчик
16:35
Для бомжей типа автора ущерб не взаимный. Хотя бомжи и китаймобиль себе позволить не смогут - им бы на стопарь наскрести.
Škoda в результате ухода из России потеряла 700 миллионов евро и второй по объёму продаж зарубежный рынок
-=metallist=-
16:34
С пуляния по центрам принятия решений вообще то надо было начинать сразу. Почему Коломойский со своей сворой до сих пор не денацифицирован???
В Киеве считают, что следующей целью ракетных ударов ВС РФ могут стать центры принятия решений
daimos
16:34
Как им не быть едиными, если инфа крупицами поставляется?? А те, кто едут на Донбасс, сразу в бан попадают. Это ж демократия, ё-моё! И не сметь в пропаганду здесь! Зелот следит с территории 404
Европейские левые и правые едины в своей поддержке Украины, но это будет продолжаться недолго
-=metallist=-
16:32
Что посеешь, то и пожнешь!
Европейские левые и правые едины в своей поддержке Украины, но это будет продолжаться недолго
Alex Zamfol
16:31
А когда артефакты DLLS 3 исправлять будут?
Интеграция DLSS 3.0 в AAA-играх осуществляется ударными темпами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем