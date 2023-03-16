Разработчики из Jukai Studio анонсировали свой экшен-хоррор Stray Souls ещё два года назад, а сейчас они представили геймплейный ролик, который в подробностях рассказывает о его ключевых особенностях. Премьера видеоматериала состоялась на канале игрового издания IGN в YouTube.<>
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Итак, по здешней легенде, главный герой Дэниэл переехал в унаследованный от своей бабушки загадочный дом. Почти сразу по приезду он встретил странную девушку, которая, судя по всему, знает о доме намного больше, чем наш герой. А ещё чуть позже с окружением и этим домом начинает творится всякое нехорошее и потустороннее.
Игровой процесс Stray Souls берёт отдельные находки из классических хорроров с элементами современных боевиков и Souls-подобных игр. Разнообразия в прохождении призваны добавить знакомые для поклонников жанра манипуляции: решение головоломок, продуманная боевая система с упором на тактику, а также огромное количество диалогов со странными персонажами.<>
Геймдиректор Stray Souls — Артур Лончковский, бывший геймдизайнер Bloober Team. Данный проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5, саундтрек для него пишет известный композитор Питер Уичер. Проект должен поступить в продажу осенью текущего года на PC, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.