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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продолжение ролевого экшена Remnant From the Ashes выйдет этим летом
Проект также получит полный перевод на русский язык.
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Разработчики из Gunfire Games совместно с издательством Gearbox Publishing определились с временным периодом релиза Remnant 2, сиквела перспективного приключенческого экшена From the Ashes.

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По случаю объявления даты релиза нам показали геймплей — ролик был опубликован на канале издания IGN в YouTube — за класс «Укротителя». По ходу действа неоценимую помощь главному герою будет оказывать собака-компаньон. В представленном видео, например, герой не побоялся скомандовать собаке отвлечь больших врагов.

Всего же в Remnant 2 будет три варианта взаимодействия с компаньоном: отвлечение врагов на себя, забота и лечение главного героя с остальными спутниками, а также увеличение урона. Собаку можно отправлять на разные участки той или иной локации для более эффективного выступления против нападающих недругов.

А ещё если снабжить пса предметом под названием «Сердце дракона», то он сможет воскресить своего хозяина в непредвиденной ситуации с помощью способности Bonded, В общем, собака — друг человека и главного героя ролевого экшена Remnant 2.

Remnant 2 продолжит историю, рассказанную в предыдущем проекте серии Remnant: From the Ashes. Выжившим представителям человечества предстоит отправиться в жуткие миры и вступить в бой с новыми беспощадными тварями и богоподобными боссами.

Новая игра предложит исследовать «глубины неизведанного» в одиночку или вместе с друзьями и помешать злу разрушить реальность. Чтобы не допустить истребления человечества, игрокам придется пройти сложнейшие испытания, полагаясь на собственные навыки и помощь друзей.

Авторы обещают реализовать в сиквеле напряжённые битвы с могучими боссами и их приспешниками, прохождение разветвлённой цепочки заданий и динамически генерируемых подземелий и зон, а также расширенную систему классов с уникальными пассивными бонусами и способностями.

«Вам предстоит встретиться с невиданными существами и опаснейшими врагами. Вы побываете во множестве миров, населенных различными обитателями, где найдете новые виды оружия и интересные предметы. Каждое прохождение игры будет увлекательным, неповторимым и полным смертельных опасностей. В новых мирах вас ждет множество историй, которые подтолкнут к исследованиям и повторному посещению уже знакомых мест. Путешествуя по мирам, вы сможете открыть новые классы, повысить их уровень и снарядить их, чтобы сделать игру еще более разнообразной», — гласит официальное описание Remnant 2.

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Проект должен выйти летом текущего года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#gunfire games #gearbox publishing #remnant 2
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