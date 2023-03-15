Разработчики из студии Colossal Order раскрыли сведения насчёт последних дополнений к градостроительному симулятору Cities: Skylines. Напомним, совсем недавно состоялся официальный анонс второй части, поэтому поддержка оригинала будет потихоньку сворачиваться. Авторы вынуждены пойти на это, чтобы сконцентрировать свои силы на производстве сиквела.
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В середине следующей недели, 22 марта, должны выйти следующие расширения для оригинальной Cities: Skylines:
- Shopping Molls — более 60 материалов для торговых центров, включая четыре уникальных сооружения и 53 развивающихся здания для коммерческой зоны.
- Africa in Miniature — набор материалов, который позволит привнести разнообразную архитектуру, цвета и другие атрибуты Африки в город игрока. Доступны 11 построек, два памятника, четыре служебных задания, девять развивающихся сооружений и два реквизита.
- Sports Venues — набор спортивных сооружений. Шесть больших стадионов для футбола, бейсбола и американского футбола с реалистичными анимациями, шесть стадионов среднего размера и десять спортивных парков.
- Описанный выше контент создавался неравнодушным сообществом. Разработчики также добавят до конца марта в Cities: Skylines три мини-дополнения с радиостанциями и бесплатное обновление с новым транспортом для основной игры и дополнений.
Если вы думаете, что на этом Colossal Order распрощается с оригинальной Cities: Skylines, то глубоко заблуждаетесь. Проект получит ещё одну пачку контентных дополнений ещё и в мае:
- Industrial Evolution — набор развивающихся сооружений в стилях разных эпох.
- Railroads of Japan — аутентичные японские железнодорожные пейзажи со станциями, поездами, автобусами и другим.
- Brooklyn and Queens — набор среднеэтажных жилых домов для зон с высокой плотностью застройки в архитектуре Бруклина и Квинса (довоенной, послевоенной и современной).
- Парочка дополнений с радиостанциями — будут представлены как треки из поп-музыки, так и классические произведения.
Будет ещё одно дополнение, но о его содержимом авторы пока не готовы рассказать. Cities: Skylines вышла в марте 2015-го на ПК.