Разработчики из Iron Gate Studios совместно с Coffee Stain Studios выпустили популярный симулятор выживания Valheim на консолях Xbox, проект также пополнил собой библиотеку подписочного сервиса Game Pass. Дополнительно авторы порассуждали с журналистами о возможности выхода проекта на других консолях.
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Старший разработчик Iron Gate Studios Джонатан Смерс дал понять, что в настоящий момент у его команды нет в планах по выпуску симулятора выживания на PlayStation или Nintendo Switch. Но гипотетическая возможность остаётся — всё будет зависеть от успешного выступления Valheim на консолях Xbox и в Game Pass.
По случаю выхода Valheim на игровых устройствах Microsoft разработчики выпустили новый трейлер, демонстрирующий флору, фауну мира игры, методы передвижения по нему, ключевые возможности по строительству и примеры взаимодействия с другими геймерами.
Valheim — это игра в жанре выживания, в которой геймеру предстоит исследовать огромный фэнтезийный мир, пропитанный скандинавской мифологией и культурой викингов. Приключение стартует в самом сердце Вальхейма, которое считается «местом довольно спокойным». Но чем дальше вы будете продвигаться — тем опаснее будет становиться мир вокруг. Для сохранения жизни герою нужно возводить крепости и заставы, а для получения максимального удовольствия от игрового процесса важно в какой-то момент отправиться покорять бескрайние океаны под парусами драккаров.
Особенности игры:
- Гибкая система строительства домов и базы.
- Интуитивное меню создания предметов (оружия, брони, еды и прочего).
- Огромный генерируемый мир.
- Боевая система на основе ударов и блокировок с широким выбором разнообразного оружия.
- Схватки с боссами и уникальные трофеи.
- Увлекательная система питания и здоровья.
- Возможность строительства и передвижения на кораблях.
- Многопользовательский режим (с акцентом на совместную игру).
- Выделенный сервер.
Valheim на PC можно найти в Steam, где он вышел 2 февраля 2021 года. За это время «выживастик» собрал более 339 тысяч отзывов, из которых 95 % — положительные. Симулятор (почти) регулярно получает обновления с новыми биомами и механиками. В ближайшем будущем он, например, должен обзавестись новой локацией «Пепловые земли» и не только. Подробнее о грядущих апдейтах можно прочитать на свежей страничке блога в Steam.