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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ремейк System Shock выйдет 30 мая
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Разработчики из студии Nightdive совместно с издательством Prime Matter сообщили, что ремейк оригинального System Shock поступит в продажу 30 мая текущего года. Напомним, ранее данный проект хотели выпустить ещё в марте — то есть, в текущем месяце.

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Ремейк предложит игрокам обновлённую HD-графику, полностью переработанное управление, новый интерфейс, множество балансных правок и другие осовременивающие классику вещи. Также релизная версия System Shock сможет удивить игроков следующими изменениями:

  • полностью настраиваемая модель расчленения для каждого противника;
  • необходимость сканирования карт для доступна к закрытым областям;
  • многочисленные изменения в интерьерах «Цитадели»;
  • новые вариации врагов на более поздних уровнях.

Ремейк System Shock создавался с нуля (а как иначе — оригинал вышел в 1994 году) для PC, Xbox и PlayStation. Разработчики на всех этапах создания проекта говорили про важность сохранения классического игрового процесса, но только с новой графикой, звуком и обновлённой музыкой. Интерфейс и элементы управления тоже будут приведены к современным стандартам.

«Знакомьтесь, это SHODAN, безумный ИИ. Она захватила контроль над станцией “Цитадель”, превратила её команду в армию киборгов и мутантов, а теперь собирается проделать то же самое со всей Землей. Исследуйте космическую станцию, на которой все пошло не по плану, и с боем прорывайтесь на новые уровни. Не дайте SHODAN уничтожить человечество», — гласит официальное описание ремейка в магазине Valve. Кстати, эту самую злодейку SHODAN озвучивает та же актриса, что была в оригинале.

System Shock будет снабжён текстовым переводом на русский язык, но страница с игрой в Steam для жителей России и Республики Беларусь недоступна.

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Сначала новый System Shock выйдет на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Всем, кто оформил предзаказ, полагается бесплатная копия System Shock 2: Enhanced Edition. Чуть позже состоится релиз игры на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

#nightdive studios #system shock
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Видео: превью ремейка System Shock с комментариями
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