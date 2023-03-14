Такая игра, оказывается, была. А вы не в курсе?

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Когда компания Supercell в марте прошлого года поддалась на истерику коллективного Запада и объявила об уходе с российского и белорусского рынков, уже установленные копии игр её производства в соответствующих странах продолжали работать. До сегодняшнего дня. Буквально час назад фанаты Clash of Clans как одной из игр от Supercell сообщили, что вход в игру с российского IP-адреса больше невозможен.

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Clash of Clans — это мобильная стратегия из разряда «убивалок времени», вышедшая на iOS в 2012, а на Android — в 2013 году. Действие игры разворачивается в фентезийном мире, а игрок исполняет роль вождя деревни, которую необходимо развивать, защищать и расширять.

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Многие геймеры восприняли такое действие со стороны Supercell справедливо негативно и призывают устроить разработчикам бойкот. Впрочем, учитывая, что на фоне ухода издателей и разработчиков игр из России их прибыль нисколько не пострадала, подобными бойкотами не удастся добиться ровным счётом ничего. Так что потихоньку вспоминаем культовые игры прошлого, которые можно запускать и без авторизации в западных онлайн-сервисах.