Слухи о том, что Counter-Strike Global Offensive готовится к переезду на более современный движок Source 2, гуляют по Сети уже слишком давно и слишком регулярно, чтобы сомневаться в том, что они имеют под собой реальные основания. Насколько данное обновление необходимо — это уже вопрос для длительных обсуждений среди знатоков, восседающих на домашних диванах и креслах, но само обновление уже выглядит неизбежным. Более того, сегодня в базе данных Steam появилась информация о готовящемся бета-тестировании некоего крупного обновления CSGO.
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Стоит отметить, что внимание игровых ресурсов привлёк именно факт того, что речь идёт о некой «бете». Обычно бета-тестирование обновлений уже существующих игр свидетельствует о том, что обновление подразумевается масштабное и в значительной степени меняющее привычные аспекты игр. Делать выводы из этого рано, но ход событий пока разворачивается весьма складно.
Counter-Strike Global Offensive существует уже больше десяти с половиной лет, и обновление движка напрашивается уже очень давно, что позволит данному культовому тактическому шутеру спокойно сохранить актуальность ещё примерно на такой же срок. Обновления технической части — это вообще естественный процесс в долгоиграющих сетевых играх.