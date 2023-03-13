Скажут — и не там распространять будут.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

За последние несколько лет гейминг по подписке набрал запредельные обороты: многие любители игр уже давно не покупают игры за полную стоимость в так называемое вечное владение (что, вообще-то, даже близко не так), а предпочитают ограничиваться либо условно-бесплатными проектами, либо теми, что включаются в состав подписок, наиболее популярной из которых является Game Pass от Microsoft. Многие современные игры включают в состав Game Pass, но Diablo IV в её число не войдёт, о чём сегодня официально заявил руководитель Diablo Род Фергюссон.

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Важно помнить, что хоть Microsoft и Activision Blizzard приближаются к окончанию сделки по переходу второй под контроль первой, но пока что это событие не произошло. По всей видимости, в Blizzard считают, что к 6 июня, когда состоится релиз Diablo IV, это и не произойдёт.

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По плану, сделку намереваются завершить до июля сего года, но это только в том случае, если компаниям не вставят массу палок в колёса.