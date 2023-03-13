За последние несколько лет гейминг по подписке набрал запредельные обороты: многие любители игр уже давно не покупают игры за полную стоимость в так называемое вечное владение (что, вообще-то, даже близко не так), а предпочитают ограничиваться либо условно-бесплатными проектами, либо теми, что включаются в состав подписок, наиболее популярной из которых является Game Pass от Microsoft. Многие современные игры включают в состав Game Pass, но Diablo IV в её число не войдёт, о чём сегодня официально заявил руководитель Diablo Род Фергюссон.
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Важно помнить, что хоть Microsoft и Activision Blizzard приближаются к окончанию сделки по переходу второй под контроль первой, но пока что это событие не произошло. По всей видимости, в Blizzard считают, что к 6 июня, когда состоится релиз Diablo IV, это и не произойдёт.
По плану, сделку намереваются завершить до июля сего года, но это только в том случае, если компаниям не вставят массу палок в колёса.