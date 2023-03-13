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Главные изменения для ПК-версии третьего «Ведьмака» представлены ниже:
- добавлены отражения с трассировкой лучей и рефракция для отражений в экранном пространстве — по заверениям разработчиков, вода теперь выглядит более естественно;
- исправлена ошибка, связанная с текстурами кирпича, из-за которой на каменных сводах выступали чёрные артефакты;
- добавлен ползунок настроек размытия при движении;
- улучшено использование ядер процессора в версии DX 12; восстановлено рассеянное затенение HBAO. Игрокам, отключившим рассеянное затенение, нужно включить его снова;
- исправлена ошибка, из-за которой отсутствовал перевод раздела «Мои награды» в REDlauncher;
- исправлена ошибка, из-за которой пейзажи в Туссенте мерцали при выключенном параметре NVIDIA HairWorks;
- исправлена ошибка, связанная с оптимизацией частиц, из-за которой возникали кратковременные задержки кадра.
Изменения для консолей тоже вышли не самыми маленькими. Разработчики улучшили производительность на устройствах текущего поколения в режиме быстродействия с 60 кадрами/с, смогли исправить ошибку с использованием памяти в режиме трассировки лучшей на Xbox Series X, а также исправить «размытие» персонажей во время диалогов и видеороликов на PlayStation 5.
Другие изменения скомпонованы в единый список ниже:
- на консолях нового поколения игра больше не вылетает, если Геральт отходит от Шани после начала разговора во время выполнения задания «Кто сеет ветер…»;
- исправлена ошибка, из-за которой при использовании межплатформенного сохранения на Xbox One не загружались быстрые сохранения;
- добавлены недостающие «Мечи — высший сорт!» (две штуки) на консолях предыдущего поколения;
- исправлена ошибка с перезаписью ручных сохранений, из-за которой самые ранние сохранения на PlayStation 5 в некоторых случаях удалялись;
- устранены проблемы с производительностью, которые возникали в Боклере и Новиграде после загрузки сохранения.
Ещё разработчики из CD Projekt RED внесли исправления для некоторых заданий и немного подправили локализации для регионов. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.