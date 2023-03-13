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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Патч 4.02 для третьего «Ведьмака» восстановил работу затенения HBAO на ПК и повысил производительность на новых консолях
Версии для консолей получили много нужных правок.
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Разработчики из студии CD Projekt RED объявили о выходе патча 4.02 для третьего «Ведьмака». Информация, как и полагается для подобных случаев, была обнародована на официальном сайте проекта — там же был представлен подробный список изменений апдейта.

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Главные изменения для ПК-версии третьего «Ведьмака» представлены ниже:

  • добавлены отражения с трассировкой лучей и рефракция для отражений в экранном пространстве — по заверениям разработчиков, вода теперь выглядит более естественно;
  • исправлена ошибка, связанная с текстурами кирпича, из-за которой на каменных сводах выступали чёрные артефакты;
  • добавлен ползунок настроек размытия при движении;
  • улучшено использование ядер процессора в версии DX 12; восстановлено рассеянное затенение HBAO. Игрокам, отключившим рассеянное затенение, нужно включить его снова;
  • исправлена ошибка, из-за которой отсутствовал перевод раздела «Мои награды» в REDlauncher;
  • исправлена ошибка, из-за которой пейзажи в Туссенте мерцали при выключенном параметре NVIDIA HairWorks;
  • исправлена ошибка, связанная с оптимизацией частиц, из-за которой возникали кратковременные задержки кадра.

Изменения для консолей тоже вышли не самыми маленькими. Разработчики улучшили производительность на устройствах текущего поколения в режиме быстродействия с 60 кадрами/с, смогли исправить ошибку с использованием памяти в режиме трассировки лучшей на Xbox Series X, а также исправить «размытие» персонажей во время диалогов и видеороликов на PlayStation 5.

Другие изменения скомпонованы в единый список ниже:

  • на консолях нового поколения игра больше не вылетает, если Геральт отходит от Шани после начала разговора во время выполнения задания «Кто сеет ветер…»;
  • исправлена ошибка, из-за которой при использовании межплатформенного сохранения на Xbox One не загружались быстрые сохранения;
  • добавлены недостающие «Мечи — высший сорт!» (две штуки) на консолях предыдущего поколения;
  • исправлена ошибка с перезаписью ручных сохранений, из-за которой самые ранние сохранения на PlayStation 5 в некоторых случаях удалялись;
  • устранены проблемы с производительностью, которые возникали в Боклере и Новиграде после загрузки сохранения.
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Ещё разработчики из CD Projekt RED внесли исправления для некоторых заданий и немного подправили локализации для регионов. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
#cd projekt red #the witcher 3
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