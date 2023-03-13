Ситуация с рейтингами потихоньку улучшается.

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Разработчики из Paradox Development Studio совместно с Paradox Interactive выпустили обновление 1.2 для своей глобальной экономической стратегии Victoria 3. Одновременно с выходом апдейта для игры также стал доступен набор музыки Melodies for the Masses.

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Журнал изменений патча 1.2 получился настолько масштабным, что авторы не стали его размещать на странице дневника обновлений в Steam, а разбили на два доступных по ссылке документа. Сам апдейт находился в стадии бета-тестирования, а в приложенных файлах с описаниями основное внимание уделяется подправленной экономике.

Также в Victoria 3 появился музыкальный плеер, новые записи в журнале, очереди технологических исследований и многочисленные правки для интерфейса. А ещё разработчики внесли множество балансных правок, оказывающих существенное влияние на геймплей. Искусственный интеллект, интерфейс, производительность, поддержка пользовательских модификаций, кое-какие изменения в художественной части — всё это подверглось позитивным изменениям в патче 1.2. Наконец, разработчикам пришлось внести небольшие правки в локализации для разных регионов.

Victoria 3 вышла 25 октября 2022 года, проект доступен на ПК (Steam). За это время он собрал почти 20 тысяч отзывов, из которых 67 % — положительные. Paradox Development Studios ещё предстоит проделать огромную работу по исправлению ошибок и шероховатостей, коими полнилась оригинальная версия игры. Но положительную динамику не отметить нельзя — рейтинг на основе недавних рецензий (таких набралось 580 на момент написания заметки) поднялся до 73 %.

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Victoria 3 предлагает игрокам построить идеальное общество в «суматохе безумного 19-го века». Здесь можно управлять любой из десятков стран мира в период с 1836 по 1936 годы. Сельское хозяйство или промышленность, верность традициям или радикальные реформы, мирная жизнь или завоевания — методов отыгрыша уйма, все решения остаются за геймером. Важно лишь найти способ уравновесить общественные противоречия и заслужить место под солнцем.