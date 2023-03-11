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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
Сейчас же основное внимание уделяется дополнительному контенту.
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Atomic Heart произвела фурор как минимум в России, причины чего, в принципе, вполне понятны: сеттинг альтернативного СССР, разработчики родом из РФ, да и в целом масса игровых аспектов создавались именно с расчётом на геймера с постсоветского пространства. На фоне всего этого в отечественной игровой общественности назрел вопрос о возможном продолжении Atomic Heart. И его разработчикам из Mundfish задал блогер Алексей Макаренков, получив на него приятный ответ.

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Как отметили представители студии, сиквел Atomic Heart планируется, и «с очень большой вероятностью» проект увидит свет. В настоящее же время Mundfish вовсю трудится над четырьмя обещанными ранее наборами дополнительного контента для уже вышедшей Atomic Heart.

Макаренков также поинтересовался у разработчиков продажами Atomic Heart, и устраивают ли они их, на что, к своему удивлению, получил весьма откровенный ответ: на тему продаж Mundfish готовит крупный запланированный информационный повод.

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Следует напомнить, что планами на производство условной Atomic Heart 2 представители Mundfish делились ещё в конце лета прошлого года. Сегодняшний же материал имеет больше ценности, поскольку не только подтверждает сохранившиеся планы коллектива, но и имеет под собой мощный фундамент в лице очень тепло принятой первой части.

#atomic heart #mundfish
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