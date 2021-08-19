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Создатели Atomic Heart уже планируют производство сиквела проекта

Хотя первая часть ещё не вышла, и неизвестно, когда вообще выйдет.
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По какой-то плохо понятной причине в игровой индустрии почему-то стало модно заглядывать далеко в будущее, не имея представления даже о настоящем. Вот и разработчики из Mundfish, известные работой над Atomic Heart в декорациях альтернативного СССР, отличились. Сегодня представители студии опубликовали новый выпуск ответов на вопросы подписчиков её Discord-канала, и в одном из ответов, как вы уже поняли по заголовку, проскочила информация о продолжении — Atomic Heart 2.

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Как пишут разработчики, они вложили в Atomic Heart «безобразное» количество времени и ресурсов, чтобы сделать богатый игровой мир, в котором можно рассказать десятки историй. Авторы верят в успех своего проекта, поэтому однозначно заявляют: Atomic Hear 2 — быть.

Подробностей пока нет, но, по словам разработчиков, в первой части будет представлен некий слой истории, который поначалу многим покажется глубоко вторичным и незначительным. Вот он и ляжет в основу будущего сиквела.

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Что касается первой Atomic Heart, то она когда-нибудь выйдет. Если повезёт, то даже в этом году.

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