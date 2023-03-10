Всё это крайне безрадостно.

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Вот уже больше трёх лет минуло с момента анонса хоррор-боевика The Outlast Trials. С тех пор важных новостей касательно данного проекта практически не поступало, но сегодня разработчики из Red Barrels наконец-то нарушили это неприятное постоянство и объявили о том, что их творение появится по программе раннего доступа 18 мая текущего года. Речь пока идёт исключительно о PC-версии, которая будет распространяться в Steam и Epic Games Store. Как долго The Outlast Trials собираются продержать в раннем доступе, не уточняется.

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Напомним, что новинка представляет собой кооперативный хоррор-боевик, в котором мы с товарищами попадаем во времена Холодной войны и играем роли жертв таинственного жуткого эксперимента. Важно понимать, что Trials — это не продолжение культовой в определённых геймерских кругах серии, а лишь её ответвление; своего рода, прощупывание почвы.

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Полноценный триквел явно когда-нибудь тоже выйдет в свет, но пока он, очевидно, даже не стоит на повестке дня.