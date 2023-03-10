Microsoft на неё якобы не давила.

На днях Bethesda официально объявила о том, что Starfield поступит в продажу 6 сентября. Безусловно, ждать ещё сравнительно долго, но худшие опасения о возможном переносе релиза до 2024 года всё-таки пока не сбылись. В связи с этим многие игровые издания предположили, что Microsoft, которая теперь владеет Bethesda через ZeniMax Media, оказала на компанию давление с целью ускорения производства своей космической ролевой игры. Издание Video Games Chronicle (VGC) же убеждено, что у данных заявлений нет оснований.

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Как отметил журналист VGC, Microsoft прекрасно понимает, к чему могут привести попытки торопить разработчиков, и наступать на чужие грабли в компании не собираются. Более того, в VGC уверены, что это как раз игровое крыло Microsoft настояло на том, чтобы Bethesda уделила Starfield дополнительное время и не стремилась к различным «волшебным» датам.

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В начале весны Starfield станет доступна на PC и Xbox Series, в том числе и по подписке Game Pass. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что аудитория у проекта будет колоссальной, а значит, и ответственность разработчиков перед ней также огромна. Как бы то ни было, многолетний опыт подсказывает, что Starfield, как и все предыдущие игры от Bethesda Game Studios, можно будет приобретать только как минимум через год после релиза — когда хоты бы основные баги и огрехи будут ликвидированы.