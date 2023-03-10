Будучи полностью уверенной в качестве грядущего ремейка Resident Evil 4, компания Capcom без опаски предоставила всем желающим возможность опробовать демоверсию проекта. Поскольку демоверсия бесплатная, то её можно без лишних «танцев с бубном» опробовать и в России даже несмотря на тот факт, что Capcom в прошлом году полезла не в своё дело и приостановила свою деятельность в нашей стране. Достаточно просто проследовать на соответствующую Steam-страницу и нажать на кнопку «Играть».
реклама
Как пишут разработчики, демоверсия Resident Evil 4 представляет собой «специально скорректированную» начальную часть проекта. Никаких ограничений по времени нет: «демку» можно перепроходить столько раз, сколько пожелает сам игрок.
Что до полноценного ремейка Resident Evil 4, то он поступит в продажу ровно через две недели — 24 марта. И вот с ним без танцев с бубном уже не получится.