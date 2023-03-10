То, что боевик с элементами ролевой игры Forspoken вряд ли ожидают большие высоты в экономическом плане, было очевидно ещё задолго до релиза проекта: он выглядел слабенько, ничем особо уникальным не отличался, да и в целом не создавался с расчётом на крупную и платёжеспособную аудиторию. В результате разработчики вкупе с издательством Square Enix получили то, что и должны были получить: разочарование.
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В недавнем отчёте для инвесторов Square Enix фактически напрямую заявила, что продажи Forspoken не оправдали ожиданий издательства. По состоянию на начало февраля, которым датирован отчёт, Square Enix снизила прогноз по прибыли за текущий квартал.
Выбрасывать Forspoken в корзину, впрочем, в издательстве не собираются. Напротив: Square Enix рассчитывает, что интерес публики к данному проекту ещё можно восстановить, если поработать над её продвижением и выпустить несколько критически важных обновлений. Насколько фантастической является эта идея, покажет только время.