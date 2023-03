Но на «суперминималках» можно отделаться и GTX 1050 Ti.

В конце марта до персональных компьютеров наконец-то доберётся ремейк культовой в определённых геймерских кругах игры The Last of Us. По такому поводу разработчики из Naughty Dog собрались с силами и опубликовали подробные системные требования проекта. Важно понимать, что основным различием между системными требованиями выступает рабочее разрешение. В целом системные требования, если не брать в расчёт «минималки», рассчитанные на разрешение 1280x720 точек, трудно назвать демократичными, но в этом вы можете убедиться самостоятельно, почитав нижеизложенную информацию.

Минимальные (разрешение 720p, 30 кадров в секунду, низкие настройки графики) требования:

процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4770K;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon 470 или NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1050 Ti;

100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

Рекомендованные (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики) требования:

процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-8700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5800XT/6600XT или NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 3060;

100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

«Производительные» (разрешение 1440p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики) требования:

процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-9700K;

32 Гбайта оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 6750XT или NDIVIA GeForce RTX 2080 Ti;

100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

«Ультравысокие» (разрешение 4K, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки графики) требования:

процессор: AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i5-12600K;

32 Гбайта оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 7600XT или NVIDIA GeForce RTX 4080;

100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

Как видим, у Naughty Dog нет промежуточных значений, нет требований для 120 кадров в секунду и многих других необходимых подробностей. Ведь многообразие компьютеров и мониторов сейчас столь колоссальное, что ограничиваться определёнными «базовыми» требованиями нельзя. В общем, с реальными системными требованиями мы ознакомимся уже после релиза PC-версии The Last of Us Part I после появления независимых тестов производительности.

Релиз состоится 28 марта.