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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Naughty Dog рекомендует для PC-версии The Last of Us Part I компьютер с видеокартой не слабее GeForce RTX 2070 Super
Но на «суперминималках» можно отделаться и GTX 1050 Ti.
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В конце марта до персональных компьютеров наконец-то доберётся ремейк культовой в определённых геймерских кругах игры The Last of Us. По такому поводу разработчики из Naughty Dog собрались с силами и опубликовали подробные системные требования проекта. Важно понимать, что основным различием между системными требованиями выступает рабочее разрешение. В целом системные требования, если не брать в расчёт «минималки», рассчитанные на разрешение 1280x720 точек, трудно назвать демократичными, но в этом вы можете убедиться самостоятельно, почитав нижеизложенную информацию.

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Минимальные (разрешение 720p, 30 кадров в секунду, низкие настройки графики) требования:

  • процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4770K;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon 470 или NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1050 Ti;
  • 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

Рекомендованные (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики) требования:

  • процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-8700;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5800XT/6600XT или NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 3060;
  • 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

«Производительные» (разрешение 1440p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики) требования:

  • процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-9700K;
  • 32 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 6750XT или NDIVIA GeForce RTX 2080 Ti;
  • 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

«Ультравысокие» (разрешение 4K, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки графики) требования:

  • процессор: AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i5-12600K;
  • 32 Гбайта оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7600XT или NVIDIA GeForce RTX 4080;
  • 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.

Как видим, у Naughty Dog нет промежуточных значений, нет требований для 120 кадров в секунду и многих других необходимых подробностей. Ведь многообразие компьютеров и мониторов сейчас столь колоссальное, что ограничиваться определёнными «базовыми» требованиями нельзя. В общем, с реальными системными требованиями мы ознакомимся уже после релиза PC-версии The Last of Us Part I после появления независимых тестов производительности.

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Релиз состоится 28 марта.

#naughty dog #the last of us part i
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