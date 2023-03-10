В конце марта до персональных компьютеров наконец-то доберётся ремейк культовой в определённых геймерских кругах игры The Last of Us. По такому поводу разработчики из Naughty Dog собрались с силами и опубликовали подробные системные требования проекта. Важно понимать, что основным различием между системными требованиями выступает рабочее разрешение. В целом системные требования, если не брать в расчёт «минималки», рассчитанные на разрешение 1280x720 точек, трудно назвать демократичными, но в этом вы можете убедиться самостоятельно, почитав нижеизложенную информацию.
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Минимальные (разрешение 720p, 30 кадров в секунду, низкие настройки графики) требования:
- процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4770K;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon 470 или NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1050 Ti;
- 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.
Рекомендованные (разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики) требования:
- процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i7-8700;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5800XT/6600XT или NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/RTX 3060;
- 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.
«Производительные» (разрешение 1440p, 60 кадров в секунду, высокие настройки графики) требования:
- процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i7-9700K;
- 32 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6750XT или NDIVIA GeForce RTX 2080 Ti;
- 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.
«Ультравысокие» (разрешение 4K, 60 кадров в секунду, ультравысокие настройки графики) требования:
- процессор: AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i5-12600K;
- 32 Гбайта оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 7600XT или NVIDIA GeForce RTX 4080;
- 100 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- операционная система Windows 10 не древнее версии 1909.
Как видим, у Naughty Dog нет промежуточных значений, нет требований для 120 кадров в секунду и многих других необходимых подробностей. Ведь многообразие компьютеров и мониторов сейчас столь колоссальное, что ограничиваться определёнными «базовыми» требованиями нельзя. В общем, с реальными системными требованиями мы ознакомимся уже после релиза PC-версии The Last of Us Part I после появления независимых тестов производительности.
Релиз состоится 28 марта.