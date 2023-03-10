По факту, EGS оказался единственным магазином, где из РФ можно без проблем покупать игры.

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На сегодняшний день Alan Wake II стремительно приближается к формальному завершению разработки: игру уже можно пройти от начала и до конца, а вскоре Remedy, очевидно, приступит к процессу отлавливания и искоренения багов. На персональных компьютерах новинка будет распространяться эксклюзивно через Epic Games Store, и из свежего интервью издания PC Gamer с руководством Epic Games стало очевидно, что надеяться на скорый релиз Alan Wake II в других сервисах (преимущественно в Steam) не стоит.

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По словам генерального менеджера Epic Games Стива Эллисона, одним из новых направлений деятельности компании является издание игр. Коллектив вложился в разработку Alan Wake II, и именно поэтому данный проект и будет распространяться эксклюзивно в магазине компании. Более того, как добавил Эллисон, статус эксклюзива на Alan Wake II будет висеть «долго».

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Руководитель Epic Games Тим Суини добавил, что сейчас компания переходит от количества к качеству и занимается поисками перспективных крупных проектов, которые можно финансировать и распространять на своей платформе.