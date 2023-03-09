Ролевая игра Hogwarts Legacy, которая «взяла» своё во многом за счёт идеальной формулы «Игра во вселенной Гарри Поттера, но без Гарри Поттера», безусловно, пока является главным релизом текущего года. Ситуация для разработчиков и издательства очень положительная, поэтому её необходимо развивать. И Warner Bros. Discovery будет этим заниматься, на что сегодня недвусмысленно намекнул финансовый директор компании Гуннар Виденфельс.
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По словам Виденфельса, Warner Bros. будет «расширять» мир «Гарри Поттера» на фоне успеха Hogwarts Legacy. Заявление прозвучало в ходе выступления перед инвесторами, поэтому в детали финансовый директор вдаваться не стал. Инвесторы — это вообще такие ребята, которым нужен минимум подробностей и максимум прибыли от своих вложений; остальное их обычно (и совершенно справедливо) не интересует.