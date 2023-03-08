Оказывается, Bethesda тоже умеет делать сюрпризы. Буквально только что компания объявила о том, что её перспективная космическая RPG Starfield, на которую возлагаются большие надежды не только в студии, но и в геймерском сообществе, поступит в продажу 6 сентября текущего года на PC и Xbox Series. Дополнительно игра будет доступна посредством подписки Game Pass на обеих платформах.
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Без новостей ближайшие полгода нас оставлять, впрочем, не собираются: 11 июня компания проведёт специальное мероприятие под названием Starfield Direct, где поделится важными подробностями новинки.
Изначально предполагалось, что Starfield выйдет в «магическую» дату 11.11.22, но, к сожалению, не сложилось, так что теперь стремиться к красивым числам больше нет смысла.