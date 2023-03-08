Пока что же игра доступна только на PC.

Хоть Postal 4 и получила, мягко говоря, далёкие от высоких оценки, но в целом критики и игроки сошлись во мнении, что перед нами именно тот проект, который можно назвать наследником культовой второй части. На персональных компьютерах игра была доступна с осени 2019 года в формате раннего доступа и с весны 2022-го — в виде полноценного релиза. Теперь же разработчики из Running With Scissors решили расшириться и распространить проект на платформы от Sony. И вот, сегодня стало известно, что 21 марта игра появится на PlayStation 4 и PlayStation 5.

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В Postal 4 наш старый знакомый Чувак и его любимый пёс Чамп приезжают в новый город. Привычки у Чувака, впрочем, со времён катастрофы в Парадизе не изменились, так что тихий и спокойный город после переселения в него нашего главного героя больше не будет ни тихим, ни спокойным.

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Культовые механики из второй части перекочевали и в четвёртую, однако бытует мнение, что в современных играх им уже откровенно не место. Кроме того, разработчики упорно не желают исправлять критические ошибки, из-за чего Postal 4 и довольствуется в Steam жалким 54-процентным рейтингом.