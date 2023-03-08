Редмондцы сдержали обещание, пусть и с опозданием.

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Вчера, 7 марта, в экшене Halo Infinite стартовал третий сезон с новым боевым пропуском. Одновременно с его выходом в игре также появилась официальная русскоязычная озвучка.

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Перевод всех реплик персонажей на русский язык был добавлен в проект спустя чуть больше года с момента его выхода. Напомним, многопользовательский режим Halo Infinite был представлен в ноябре 2021-го, а одиночная кампания вышла в декабре.

О своих планах по добавлению в Halo Infinite русской озвучки компания Microsoft сообщала ещё в прошлом январе. Тогда шла речь о том, что расширение локализации должно случиться до конца 2022 года. Своё обещание редмондцы выполнили, пусть и с небольшим опозданием.

Помимо этого, в игре со стартом нового сезона появилась поддержка технологии трассировки лучей, но пока с определёнными ограничениями. Речь идёт о новых тенях от Солнца в сетевом режиме и только на ПК. Трассировка лучей в Halo Infinite работает на видеокартах серий Radeon RX 6000 и GeForce RTX 2000.

Что касается боевого пропуска, то сезон Echoes Within добавил в игру новую шкалу прогресса на 180 этапов, прохождение которых сулит получение эксклюзивных наград. В игре также появилось новое оружие, дополнительная экипировка, мультиплеерные режимы с картами для них и многое другое.

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Halo Infinite вышла в ноябре 2021 года, релиз сюжетной кампании состоялся месяцем позже на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Проект также с момента своего выхода прописался в сервисе Game Pass на ПК и Xbox.