Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Выход мобильной версии ужастика-платформера Little Nightmares перенесли
Игра выйдет на «мобилках» всё ещё в этом году, но когда точно, теперь неизвестно.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Осенью прошлого года разработчики платформера-ужастика Little Nightmares сообщили, что игра появится на устройствах под управлением iOS и Android уже наступающей зимой. Зима уже давно наступила и, более того, в календарном плане уже неделю как закончилась, а игры на вышеуказанных устройствах как не было, так и нет. Сегодня разработчики с большим опозданием всё-таки сообщили, что планы пошли прахом, и релиз пришлось отложить.

реклама

По словам девелоперов, в процессе производства мобильных версий Little Nightmares они пришли к выводу, что на завершение работы потребуется больше времени, чем изначально планировалось. В целом процесс охарактеризовали набившим оскомину термином «полировка».

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как долго ещё предстоит ждать, авторы не уточнили, но постараются уложиться до конца текущего календарного года.

#little nightmares
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Little Nightmares этой зимой выйдет на устройствах под управлением Android и iOS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
15
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
7
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
185
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
20
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
218
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
84
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
38

Сейчас обсуждают

abdulla
21:40
Хватит жить во лжи. ХВАТИТ!!! Обещал двукратный рост, а рост 57% ?? Значит, чел лжец. точка.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Сергей Vorvort
21:39
Видеокарта для игр, об этом даже на сайте Nvidia написано
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Astartis
21:39
Мой ярый плюс автору. Napalm, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of scorched penguin asses in the morning...
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Олег Попов
21:37
это не я леплю, это он лепит на видео, про проц и про то что переходник не даёт крышку корпуса закрыть, вот и лепи ему.)
Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 провалились, а интерес к AMD ниже статической погрешности
abdulla
21:36
"Рынок зарешал"? бла-бла-бла-бла??? сними уже лапшу с ушей. Наконец.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Сергей Vorvort
21:35
В статье есть ссылка на материал, откуда взяты тесты. Там и тестовый стенд указан, и видео тестовых отрезков есть. Приведённое тобой видео ни к селу, ни к городу: речь о 3080 vs 2080 а не о 3080 Ti vs...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Дима Куликов
21:34
Да, это компания, а не гений китайский специалист одиночка. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jiushark.com/en/&ved=2ahUKEwj7vIHAusr9AhWaBhAIHWaYDmkQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw...
Оригинальный кулер с двумя вентиляторами может охлаждать процессоры AMD и Intel мощностью до 265 Вт
grom9000
21:33
Вот это технологии, не то что говно от нвидии
AMD представит новые технологии в составе FidelityFX на мероприятии GDC 2023
хахахер
21:33
237 тысяч всушников уже перекололи,нет больше армии у украины
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
Fetaminaza
21:29
дрова )) бляяя вот тупиздел
ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем