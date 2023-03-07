Осенью прошлого года разработчики платформера-ужастика Little Nightmares сообщили, что игра появится на устройствах под управлением iOS и Android уже наступающей зимой. Зима уже давно наступила и, более того, в календарном плане уже неделю как закончилась, а игры на вышеуказанных устройствах как не было, так и нет. Сегодня разработчики с большим опозданием всё-таки сообщили, что планы пошли прахом, и релиз пришлось отложить.
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По словам девелоперов, в процессе производства мобильных версий Little Nightmares они пришли к выводу, что на завершение работы потребуется больше времени, чем изначально планировалось. В целом процесс охарактеризовали набившим оскомину термином «полировка».
Как долго ещё предстоит ждать, авторы не уточнили, но постараются уложиться до конца текущего календарного года.