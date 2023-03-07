Шутки на тему Europa Universalis IV и тяге её разработчиков к штамповке немыслимого количества дополнений уже давно перестали быть смешными: за 9,5 лет существования игры до неузнаваемости изменился мир, но жажда выпуска наборов дополнительного контента осталась неизменной. Вот и несколько часов назад разработчики из Paradox представили вниманию общественности свежий аддон под названием Domination.
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Дополнение охватит период Нового времени и включит в себя изменения у нескольких великих государств, среди которых Япония, Россия, Османская империя, Китай, Испания, Франция и Англия. Ожидайте изменения в древах завоеваний, появление новых уникальных особенностей государств, исходя из описываемого исторического периода, и многое другое.
Во сколько Paradox оценивает дополнение Domination, пока неизвестно, но, скорее всего, ценник будет стандартным для всех сравнительно крупных дополнений для Europa Universalis IV. Релиз должен состояться «скоро»; опять же, без конкретики.