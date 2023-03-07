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Разработчики из студии Harebrained Schemes, которых мы знаем по Shadowrun Thrilogy и BattleTech, совместно с издательством Paradox Interactive анонсировали The Lamplighters League — ролевую игру с элементами стратегии, действие которой происходит в мире альтернативных 1930-х, который вот-вот поработит тиранический культ «Опальные».

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Игроку в The Lamplighters League нужно собрать команду отбросов с уникальными способностями и преследовать «Опальных» до самого конца. А геймплей проекта сочетает в себе пошаговые бои, шпионаж и, разумеется, раскрытие интригующего сюжета.

Данная ролевая тактика доверит игроку управление группой уникальных персонажей, у каждого из которых есть уникальные способности и роли. Попутно нужно будет узнавать их историю и боевые движения, которые смогут повлиять на исход боя. Важно уметь использовать все преимущества и грязные трюки из арсенала своих агентов, а также постоянно обеспечивать агентов снаряжением и умениями для противостояния растущей мощи «Опальных».

«Преследуйте Опальных от доков и пустынь до джунглей — и диких, и бетонных. Принимайте решения, чтобы не дать врагу воплотить свои хитроумные планы! Разыскивайте преступников по всему свету и переманивайте их быстрее Опальных. За каждое задание ваши агенты получат ресурсы и усиления, а стресс и ранения могут им навредить. Помешаете ли вы Опальным подчинить себе весь мир? Узнайте в The Lamplighters League и “Башне на краю света”!» — гласит официальное описание проекта.

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Релиз The Lamplighters League должен состояться до конца 2023 года на ПК, Xbox Series X и S. Также проект пополнит собой библиотеку Game Pass в день выхода, за всеми остальными подробностями можно проследовать на официальную страницу в Steam.