На сегодняшний день Hogwarts Legacy, которую уже считают главным релизом текущего года, доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Учитывая уровень графического исполнения проекта, данное обстоятельство вполне закономерно, однако уже совсем скоро и обладатели консолей прошлого поколения также смогут приобщиться к проекту. Ранее предполагалось, Hogwarts Legacy выйдет на PlayStation 4 и Xbox One в начале апреля, но сегодня разработчики объявили, что придётся подождать ещё месяц — до 5 мая.
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Как сообщается, на проведение оптимизационных работ потребовалось больше времени, чем изначально планировалось, однако лишнее ожидание полностью себя оправдает. Нам же остаётся только ждать и удивляться тому, как подобные проекты, насколько сильно бы в них не урезали графическую составляющую, вообще способны работать на консолях 10-летней давности, которые даже тогда очень сильно отставали по требуемой для игр производительности.
Напомним, что Hogwarts Legacy вышла 10 февраля. Проект получил тёплые отзывы за качественную проработку локаций, а также достойную симуляцию «жизни» Хогвартса. В плане геймплея перед нами крепкий середнячок, чего в современном игропроме уже достаточно, чтобы получать высокие оценки.