В своё время Cities Skylines стал эталоном в жанре градостроительных симуляторов в сеттинге современности. За годы существования данный «градострой» получил массу обновлений и дополнений, но совершенству, как известно, нет предела — к нему можно только стремиться. И вот, похоже, большой шаг в этом стремлении будет сделан буквально через час. Как передаёт портал Insider Gaming, сегодня в 20:00 в рамках презентации игр от Paradox будет представлена Cities Skylines 2.
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Инсайдеры описывают новинку как градостроительный симулятор нового поколения, который порадует игроков реалистичной симуляцией жизни города. Релиз, если продолжать верить утечке, должен состояться до конца текущего года только на платформах текущего поколения — PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Ранее сообщалось, что на презентации от Paradox прозвучат анонсы трёх новых игр и нескольких дополнений для уже существующих проектов. Мы в редакции обязательно осветим все имеющие значение анонсы.