В конце февраля в раннем доступе появился Kerbal Space Program 2 — сиквел уникального в своём роде симулятора управляющего космической программой вымышленного смекалистого народа. Несмотря на то, что многие фанаты оригинала ждали продолжения, но статистические результаты у новинки оказались в несколько раз слабее. Если взглянуть на данные, предоставляемые порталом SteamDB, то можно заметить, что у первой Kerbal Space Progtam показатели «онлайна» примерно вдвое-втрое превосходят таковые у сиквела.
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Причин на то несколько. Во-первых, сиквел полностью соответствует своему статусу ранней версии и изобилует багами и ошибками, многие из которых несовместимы с нормальным времяпрепровождением в игре. Во-вторых, оригинальная Kerbal Space Program для многих остаётся более привычной и понятной, особенно учитывая время её существования и степень освещённости в различных геймерских кругах.
Как следствие, многие фанаты Kerbal Space Program призывают продолжать играть в первую часть до тех пор, пока разработчики не решат проблемы сиквела. А данное положение дел само по себе крайне негативное, поскольку игра страдает от внутренней конкуренции, не предлагая при этом пользователю никаких преимуществ по сравнению с предшественницей. Бытует мнение, что судьба у KSP2 будет трагическая, а жизнь — короткая.