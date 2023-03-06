У новинки слишком много недостатков, чтобы конкурировать с оригиналом.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В конце февраля в раннем доступе появился Kerbal Space Program 2 — сиквел уникального в своём роде симулятора управляющего космической программой вымышленного смекалистого народа. Несмотря на то, что многие фанаты оригинала ждали продолжения, но статистические результаты у новинки оказались в несколько раз слабее. Если взглянуть на данные, предоставляемые порталом SteamDB, то можно заметить, что у первой Kerbal Space Progtam показатели «онлайна» примерно вдвое-втрое превосходят таковые у сиквела.

реклама

Причин на то несколько. Во-первых, сиквел полностью соответствует своему статусу ранней версии и изобилует багами и ошибками, многие из которых несовместимы с нормальным времяпрепровождением в игре. Во-вторых, оригинальная Kerbal Space Program для многих остаётся более привычной и понятной, особенно учитывая время её существования и степень освещённости в различных геймерских кругах.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как следствие, многие фанаты Kerbal Space Program призывают продолжать играть в первую часть до тех пор, пока разработчики не решат проблемы сиквела. А данное положение дел само по себе крайне негативное, поскольку игра страдает от внутренней конкуренции, не предлагая при этом пользователю никаких преимуществ по сравнению с предшественницей. Бытует мнение, что судьба у KSP2 будет трагическая, а жизнь — короткая.