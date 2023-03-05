Легко поверим. А что ещё остаётся?

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Последние несколько дней по Сети гуляет информация о том, что Valve готовится либо перевести Counter-Strike Global Offensive на движок Source 2, либо выпустить на нём полностью новый проект в данной серии тактических шутеров. Сведения появились с подачи NVIDIA, в свежей версии видеодрайверов которой были обнаружены упоминания исполняемых (EXE) файлов с аббревиатурами csgos2 и cs2. Сегодня же этот начавший выветриваться слух получил второе дыхание.

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И дал ему его игровой журналист Ричард Льюис, сославшийся на свои источники, которые, надо полагать, учитывая его деятельность, осведомлены о ситуации. Как отметил Льюис, Source 2-версия Counter-Strike существует, и её бета-тестирование начнётся уже в этом месяце.

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Что до названия, то здесь пока конкретики нет: допускается, что Valve выпустит условную Counter-Strike 2 или же произведёт масштабное обновление Global Offensive. Учитывая возраст последней, первый вариант всё же выглядит более логичным решением.