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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: трейлер новый игры в сюрреалистической вселенной Zeno Clash
Называется Clash: Artifacts of Chaos — знакомый мир, но другой герой.
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Разработчики из чилийской компании ACE Team стали известны благодаря дилогии сюрреалистических файтингов с видом от первого лица Zeno Clash. Авторы решили двигаться в хорошо изученном направлении и дальше, поэтому их новая игра имеет прямое отношение к хорошо знакомой вселенной. Новы проект называется Clash: Artifacts of Chaos, оценить его внешний вид и устройство поможет ознакомительный трейлер.

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События Artifacts of Chaos ожидаемо развернутся во вселенной Zeno Clash, только в главной роли на этот раз будет совершенно другой персонаж, не Гэт. Протагониста зовут Псевдо, он мастер боевых искусств, который привык жить в одиночестве где-то в загадочном Зенозоике.

Повстречав Малыша — сироту, чьи способности привлекли ненужное внимание со стороны враждебных существ — он решает его защитить. Как вы понимаете, в мире Zeno Clash всё предельно таинственное и непонятное, так и в этот раз вышло. Но разработчики из ACE Team позаботились о новичках, которые никогда не видели проекты дилогии Zeno Clash. Поэтому для знакомства с Clash: Artifacts of Chaos проходить предыдущие игры чилийцев не нужно.

А вот файтинговая сущность Clash, перенятая у предшественников, никуда не делась, — вся боевая система на ней построена. Герой будет постоянно выяснять отношения с неприятелями в режиме от третьего лица и первого лица: Псевдо придётся избивать и оглушать врагов, вовремя использовать сложные атаки, уклоняться от встречных ударов и ставить блок.

Для успешного выступления в бою герою Clash нужно изучать различные боевые искусства в ходе своих приключений, подбирая приёмы в зависимости от ситуации, врагов и даже собственных предпочтений. Любые победы дают возможность улучшать свои параметры и делать атаки более мощными, создавая свой стиль ведения битвы.

Ещё одна забавная механика Clash: Artifacts of Chaos — это возможность перед боем бросить вызов своему противнику и сыграть с ним в кости. Победитель определяет правила сражения (разумеется, себе на пользу). Можно, например, призвать монстра себе на помощь, окутать территорию туманом, ограничить передвижение врага и другие необязательные подлости придумать.

По сюжету, наш герой по имени Псевдо ищет великие артефакты, которые помогут ему победить главного злодея. Эти поиски будут приводить его туда, куда он и представить себе не мог. В лучших традициях сложных историй, главный герой во время таких путешествий обязательно встретится со своим прошлым.

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Clash: Artifacts of Chaos выйдет 9 марта на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation и Xbox. Проект будет переведён на русский язык (субтитры и меню).

#clash artifacts of chaos. ace team
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