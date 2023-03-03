Там считают, что находятся в подходящем положении, чтобы требовать. «В какой палате у нас прокурор?» (с)

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Трагикомедия с борьбой Украины с коммунистическим прошлым (но только там, где это выгодно с пропагандистской точки зрения и не чревато падением уровня жизни до XIX века) продолжается. Недавно замминистра цифровой трансформации (Минцифры) Украины Александр Борняков заявил о необходимости запрета продаж ретрофутуристического экшена Atomic Heart от кипрской студии Mundfish на территории страны. Теперь же этот вопрос был поднят на более высокий уровень с более высокими ставками.

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Сегодня глава вышеуказанного ведомства Михаил Фёдоров в своём Twitter сообщил, что направил руководителям компаний-платформодержателей письма с запросами на запрет продаж Atomic Heart по всему миру. Соответствующие письма были отправлены Джиму Райану (Sony Interactive Entertainment), Кэнъитиро Ёсиде (Sony Group), Брэду Смиту (Microsoft) и Гейбу Ньюэллу (Valve).

По словам Фёдорова, Atomic Heart прославляет «кровавый» коммунистический режим и романтизирует коммунизм в целом, а также представляет собой «новый уровень российской цифровой пропаганды — с использованием игровой индустрии». В письмах руководителям мировых площадок по продаже видеоигр Фёдоров, пытаясь давить на жалость, также выдал изрядную порцию пропаганды касательно происходящих сейчас на Украине «военных преступлений», связей студии Mundfish с российским капиталом и прочее.

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Почему из-за хотелок конкретного украинского министерства эти платформодержатели должны отрезать весьма достойный, качественный и популярный продукт от продаж во всём мире, понятно только господину Фёдорову. К чему всё это приведёт, узнаем спустя некоторое время.