В том, что релиз Atomic Heart, действие которой разворачивается в ретрофутуристической версии СССР, пошедшего по пути ускоренного технологического развития, найдёт отклик на Украине, причём, известно, в каком свете, было очевидно за годы до выхода проекта. Предсказуемые украинские политики не заставили себя долго ждать, и вот, в Минцифры Украины отреагировали на запуск Atomic Heart в продажу.
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Как отметил заместитель министра Александр Борняков, ведомство обратится с официальным запросом в Sony, Microsoft и Valve с просьбой о запрете продаж цифровых версий Atomic Heart на территории Украины. Дополнительно Борняков заявил, что ведомство будет ходатайствовать и о том, чтобы продажи Atomic Heart запретили и «в других странах».
По словам Борнякова, данная игра является «токсичной», якобы разрабатывалась на деньги попавших под санкции российских банков и предприятий, а собранные от её продаж средства якобы могут быть направлены на финансирование специальной военной операции.
Также замминистра призвал всех пользователей «игнорировать эту игру», а западной аудитории напомнил о том, что разработчики Atomic Heart не осудили российские власти. Почему кипрская студия, которая полностью открестилась от своего российского происхождения и даже не упоминает, что в её штате трудятся сотрудники родом из России, должна кого-то там осуждать, Борняков пояснять не стал. Важно понимать, что подобное привлечение внимания к псевдопроблеме лишь повышает интерес публики к объекту критики. В России похожая ситуация была с небезызвестной «Докой 2», но учиться на ошибках соседей на Украине не принято.