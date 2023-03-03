Последних вы знаете по Future Games Show — именно его и проведут.

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Текущий месяц обещает стать довольно богатым на различного плана презентации, прямые трансляции с новыми играми. Несколько дней назад мы писали вам о том, что шведское издательство Paradox Interactive совместно с Xbox собирается провести презентацию новых проектов от внутренних студий и партнёров компании. А сейчас стало известно ещё о двух важных презентациях игр.

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Компания Capcom проведёт трансляцию уже 10 марта (начнётся в 01:30 по московскому времени). В официальном пресс-релизе говорится о том, что издательство обнародует много чего интересного о ремейке Resident Evil 4, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Exoprimal и Ghost Trick: Phantom Detective. Стрим с мероприятия будет доступен для просмотра на YouTube и Twitch. Основная часть шоу продлится около 26 минут, перед началом нас ещё ждёт 20 минут предварительного шоу.

Также желание провести новую трансляцию с играми выразили организаторы шоу Future Games Show. Проведение мероприятия намечено на 24 марта, в 01:00 по московскому времени. Нам покажут более 50 проектов, среди которых есть HYENAS и интерактивное кино The Expanse: A Telltale Series. Стало также известно, что само шоу немного изменят, чтобы добавить в него два новых сегмента. В первый войдёт демонстрация игр с демоверсиями, а про второй расскажут чуть позже.

Организаторы Future Games Show планируют провести онлайн-выставку на YouTube, Twitch, сайте GamesRadar и других площадках. Уже известны имена ведущих шоу: Бриана Уайт и Коди Кристиан, которые подарили свой голос персонажам Аэрис и Клауду из ремейка Final Fantasy VII.

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Получается, уже сейчас известно минимум о трёх игровых мероприятиях, запланированных на март текущего года. Они пройдут 6-го, 10-го и 24-го марта, но мы ждём заявлений и от других крупных компаний.