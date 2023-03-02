Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Пошаговые бои, прокачка персонажа и немножко сюжета в геймплейном видео ролевой игры The Thaumaturge про Польшу в составе Российской империи
Любопытный проект намечается.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Несколько дней назад издательство 11 bit studios совместно с разработчиками из польской студии Fool’s Theory анонсировали детективную ролевую игру The Thaumaturge. Действие проекта происходит в Польше во времена её нахождения в составе Российской империи. Уже в момент анонса авторы говорили о таинственных созданиях — тауматургах — которые умеют подчинять своей воле потусторонних существ. Для искушённого игрока заявленная концепция должна была вызвать неподдельный интерес, и разработчики решили показать геймплей проекта.

реклама

В представленном видео с игровым процессом нам демонстрируют разные сюжетные фрагменты игры, обязательный для ролевой игры процесс вдумчивого изучения локаций, а также горячие боевые стычки с врагами (проходят в пошаговом режиме). Авторы показали очень мало, но уже сейчас создаётся впечатление, что The Thaumaturge — очень стильный и самобытный проект. Настолько, что это полностью «перебивает» его вторичную изометрическую сущность.

Напомним, действие The Thaumaturge происходит в Польше образца 1905 года — тогда большая часть страны входила в состав Российской империи. Ключевыми особенностями проекта являются достаточно сильная детективная составляющая, механика непростых моральных дилемм и ожидаемо глубокий сюжет. В геймплейном видео нам показали ещё ветвистое древо прокачки персонажа, поэтому данную механику тоже запишем в отличительные особенности.

«В мире The Thaumaturge существует сила, с которой приходится считаться всем — тауматурги. Это люди, способные подчинять своей воле потусторонних существ, салюторов, и с их помощью повелевать нравами других людей как в повседневной жизни, так и в бою. Дьявол, как известно, кроется в деталях: лишь тауматурги способны до конца познать природу и истинную суть салюторов. Разумеется, способность влиять на умы людей позволяет им влиять и на мир вокруг. Но тауматургия — это дар, которым нельзя пользоваться безрассудно», — гласит официальное описание проекта.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент установлено, что The Thaumaturge точно выйдет на ПК — у проекта есть свои странички в Steam, GOG и Epic Games Store. В основу разработки положена технология Unreal Engine 5.

#11 bit studios #fools theory #the thaumaturge
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирована The Thaumaturge — детективная ролевая игра в декорациях Варшавы времён Российской империи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
86
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
66
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
9
Химическая промышленность Германии перестала существовать–санкции против РФ дали неожиданный эффект
15
Су-34 и Су- 25СМ3 ВКС РФ наносят удары по позициям иностранных наемников и боевиков ВСУ в зоне СВО
7
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
26
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
107
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
16
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
9
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
117

Сейчас обсуждают

ИстинаГдетоРядом
22:08
ну понятно что же что соврал нехристь
В Госдуме на фоне теракта в Брянской области призвали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию
Каа
22:07
Это не особенность АМД, это данность, основная часть АМД, это то, для чего берут АМД!
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
-=metallist=-
22:05
В Польше пытаются скрыть скандал, на угольной шахте «Богданка», где шахтёры и горнорабочие обнаружили захоронение сотнями тел мужчин в остатках военной формы, на некоторых фрагментах одежды имеются ше...
Немецкие зенитные комплексы Skynex закроют небо над Украиной для дронов Герань-3 уже в 2023г
Эовейн Триада
22:04
А зачем нужно 16 высокопроизводительных, что это за серверные задачи такие? Обычную многопоточку 13900К переваривает как 16 высокопроизводительных. Зачем AVX-512 дома? Потребление ставится лимит любой...
Почему я не люблю разгон оперативной памяти
Ssh
22:02
мне кажется или он единственный из ес, кто не сдал свою страну? Но осторожный, иначе те же пиндосы мочканут.
Премьер Венгрии предложил создать европейский военный альянс без США
Максим Ширшов
22:02
Ты так сам себя утешаешь что-ли ? Ну купил ты себе жрущий процессор на дохлом сокете - бывает, несколько лет посидишь без возможности замены на что-то посвежее, потом может быть поступишь умнее и купи...
Ryzen 9 7900X3D весьма популярен в немецкой рознице, но Ryzen 7 5800X3D покупают охотнее
antej90
22:00
Про VR моды популярных старых игр планируется статья? Моды по скайриму, драгон эйджу, леталки и гонки. . . Кризису. . .
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 2
хахахер
21:58
вот те крест.Можешь по бахмуту погулять,этож украинская территория,или тебе пруф нужен
В Госдуме на фоне теракта в Брянской области призвали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию
хахахер
21:57
это к риановостям
В Госдуме на фоне теракта в Брянской области призвали сменить статус СВО на контртеррористическую операцию
Евгений Сом
21:55
А если через пару лет ты поставишь 5090 то они также останутся равными? или может стоит признать что ты нуб и не умеешь тестить железо?
Ryzen 9 7900X3D весьма популярен в немецкой рознице, но Ryzen 7 5800X3D покупают охотнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем