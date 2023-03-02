Любопытный проект намечается.

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Несколько дней назад издательство 11 bit studios совместно с разработчиками из польской студии Fool’s Theory анонсировали детективную ролевую игру The Thaumaturge. Действие проекта происходит в Польше во времена её нахождения в составе Российской империи. Уже в момент анонса авторы говорили о таинственных созданиях — тауматургах — которые умеют подчинять своей воле потусторонних существ. Для искушённого игрока заявленная концепция должна была вызвать неподдельный интерес, и разработчики решили показать геймплей проекта.

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В представленном видео с игровым процессом нам демонстрируют разные сюжетные фрагменты игры, обязательный для ролевой игры процесс вдумчивого изучения локаций, а также горячие боевые стычки с врагами (проходят в пошаговом режиме). Авторы показали очень мало, но уже сейчас создаётся впечатление, что The Thaumaturge — очень стильный и самобытный проект. Настолько, что это полностью «перебивает» его вторичную изометрическую сущность.

Напомним, действие The Thaumaturge происходит в Польше образца 1905 года — тогда большая часть страны входила в состав Российской империи. Ключевыми особенностями проекта являются достаточно сильная детективная составляющая, механика непростых моральных дилемм и ожидаемо глубокий сюжет. В геймплейном видео нам показали ещё ветвистое древо прокачки персонажа, поэтому данную механику тоже запишем в отличительные особенности.

«В мире The Thaumaturge существует сила, с которой приходится считаться всем — тауматурги. Это люди, способные подчинять своей воле потусторонних существ, салюторов, и с их помощью повелевать нравами других людей как в повседневной жизни, так и в бою. Дьявол, как известно, кроется в деталях: лишь тауматурги способны до конца познать природу и истинную суть салюторов. Разумеется, способность влиять на умы людей позволяет им влиять и на мир вокруг. Но тауматургия — это дар, которым нельзя пользоваться безрассудно», — гласит официальное описание проекта.

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На данный момент установлено, что The Thaumaturge точно выйдет на ПК — у проекта есть свои странички в Steam, GOG и Epic Games Store. В основу разработки положена технология Unreal Engine 5.