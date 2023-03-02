Польское издательство Awaken Realms и разработчики из студии Questline определились с точной датой выхода их фэнтезийной RPG в открытом мире Tainted Grail: The Fall of Avalon. Анонс состоялся на официальном канале игрового издания IGN в YouTube.
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Интригующая Tainted Grail: The Fall of Avalon позиционируется авторами как мрачная игра с открытым миром, с огромным количеством квестов, ценных предметов, врагов и прочими вещами. Действие данного проекта происходит на позабытом острове, находящемся на грани полного забвения.
Внесём ещё кое-какие важные пояснения. Tainted Grail: The Fall of Avalon построена на базе настольной игры Tainted Grail, по мотивам которой в 2021 году уже был выпущен роглайк Conquest. Здешняя вселенная придумана польским фантастом Кшиштофом Пискорским (Krzysztof Piskorsky).
В сюжетном плане всё ещё интересно: мрачное переосмысление классической легенде о короле Артуре, в котором сам правитель давно мёртв. Остров Авалон погружается в хаос, а населению приходится сталкиваться с ужасами Красной Смерти. Главный герой Tainted Grail — заключённый, которому предстоит изменить ход вещей и навести порядок в мире Авалона.
Tainted Grail: The Fall of Avalon во многом похожа на проекты серии The Elder Scrolls, что можно считать комплементом. Игрокам нужно будет изучать открытый мир, выполнять основные и побочные задания, получать награды и неспешно продвигаться по глобальному сюжету, прокачиваясь в навыках. Авторы обещают реализовать в своём проекте действительно большой мир с уникальной архитектурой и планировкой поселений, а также с пещерами и подземельями, продуманной системой торговли, «крафтом», обилием самых разных секретов и другими приятными любому поклоннику Skyrim вещами.
В любом случае, автор Tainted Grail: The Fall of Avalon предстоит ещё доказать свою состоятельность и умение делать большие комплексные RPG с массой деталей и механик. Ориентир они выбрали правильный, но пока в графическом плане игра не впечатляет. Что касается раннего доступа, то доступ к нему откроется 30 марта в Steam.
Дебютная версия Tainted Grail: The Fall of Avalon предложит к изучению локацию на 15-20 часов сюжетного прохождения с большинством реализованных механик и активностей. Озвучку «завезут» уже на старте, но только английскую, текстового перевода на русский язык у авторов пока в планах нет.