Ранний релиз Kerbal Space Program 2, как и следовало ожидать, не мог обойтись без различных мелких и не очень ошибок геймплейного и технического характера. Ничего не поделать: таковы реалии современной игровой индустрии, в которой разработчики не считают необходимым проверять свои творения перед выведением их в свет, и с этим необходимо либо мириться, либо голосовать рублём.
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Для тех, кто не готовы голосовать рублём, разработчики Kerbal Space Program 2 сообщили, что благодарят неравнодушных пользователей за обратную связь и сообщения об ошибках, и уже работают над их исправлением. Соответствующие обновления планируют применить к игре в ближайшие недели.
На данный момент известно о «зависаниях» игры на этапе загрузочного экрана, нестабильности работы маневрового узла, повреждениях файлов сохранений и других проблемах различной степени «тяжести».
Релиз Kerbal Space Program 2 состоялся (в России только на «торрентах») 24 февраля. Игра представляет собой развитие широко известного в узких кругах симулятора управляющего космической программой вымышленного разумного народа, жаждущего путешествий на другие планеты.