Когда летом прошлого года разработчики из Deck13 Interactive при содействии издательства Focus Entertainment представили вниманию общественности фэнтезийный ролевой боевик Atlas Fallen, было заявлено, что раньше, чем в 2023 году он в продаже не появится. Реальность оказалась чуть более оптимистичной: Atlas Fallen станет доступна для прохождения уже 16 мая, или всего через два с половиной месяца.
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Действие Atlas Fallen разворачивается в мире, где боги угнетают людей и не дают им развиваться. Нам в роли главного героя предстоит изучить искусство песчаной магии, которая буквально использует находящийся повсюду песок, чтобы усиливать естественные способности и даровать сверхъестественные, и освободить человечество от божественного гнёта.
При желании в Steam можно оформить на Atlas Fallen предварительный заказ — если, конечно, вы готовы шаманить и искать способы пополнения кошелька своей учётной записи. Цена вопроса — 2 199 рублей, что для проекта AA-уровня, безусловно, дороговато.