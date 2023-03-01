Утечка подтвердилась. Что, впрочем, было предсказуемо.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Когда летом прошлого года разработчики из Deck13 Interactive при содействии издательства Focus Entertainment представили вниманию общественности фэнтезийный ролевой боевик Atlas Fallen, было заявлено, что раньше, чем в 2023 году он в продаже не появится. Реальность оказалась чуть более оптимистичной: Atlas Fallen станет доступна для прохождения уже 16 мая, или всего через два с половиной месяца.

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Действие Atlas Fallen разворачивается в мире, где боги угнетают людей и не дают им развиваться. Нам в роли главного героя предстоит изучить искусство песчаной магии, которая буквально использует находящийся повсюду песок, чтобы усиливать естественные способности и даровать сверхъестественные, и освободить человечество от божественного гнёта.

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При желании в Steam можно оформить на Atlas Fallen предварительный заказ — если, конечно, вы готовы шаманить и искать способы пополнения кошелька своей учётной записи. Цена вопроса — 2 199 рублей, что для проекта AA-уровня, безусловно, дороговато.